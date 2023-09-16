سوسان التقى وفدا قياديا من "حماس": أكدنا أهمية تثبيت وقف إطلاق النار بمخيم عين الحلوة

التقى مفتي ​صيدا​ وأقضيتها الشّيخ ​سليم سوسان​، في دارته في الصالحية، وفدًا قياديًّا من "حركة المقاومة الإسلامية- ​حماس​" برئاسة عضو المكتب السّياسي ​موسى أبو مرزوق​. وتناول اللّقاء تطوّرات الوضع في ​مخيم عين الحلوة​، وتمّ التّنويه بالاتفاق الّذي تمّ التّوصّل إليه لوقف ​إطلاق النار​، والتّأكيد على ضرورة متابعة الخطوات الكفيلة بتثبيته، وتنفيذ ما تمّ الاتفاق في موضوع سحب المسلّحين وتسليم المتّهمين باغتيال اللّواء ​أبو أشرف العرموشي​ ومرافقيه إلى ​القضاء اللبناني​، ومعالجة أسباب الاشتباكات والعمل على عودة النّازحين إلى منازلهم.

وأشار المفتي سوسان إلى "أنّنا أكّدنا أهميّة تثبيت وقف إطلاق النّار، وعدم الاحتكام إلى السّلاح في أيّ مشكلة، وإن شاء الله تكون الأمور ذاهبة إلى استقرار الوضع، فالمخيم في هذا الوقت يحتاج إلى ورشة حقيقيّة أمام ما لحق به من دمار، وصيدا تحتاج إلى أن تستعيد حياتها بعدما أصابها جرّاء الاشتباكات الّتي شهدها المخيّم".