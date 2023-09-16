إطلاق الدفعة الرابعة من فراخ السلاحف البحرية على شاطئ حمى المنصوري

أطلقت النّاشطة البيئيّة فاديا جمعة، ضمن إطار أنشطة مشروع الشرّاكة المحليّة "BlueTyre"، الدّفعة الرّابعة من فراخ السّلاحف البحريّة من نوع ذات الرّأس الضّخم، على شاطئ حمى المنصوري، بالتّعاون مع فوج بلدة المنصوري في جمعيّة "كشافة الرّسالة الإسلاميّة" وعدد من النّاشطين البيئيّين.

وأكّدت جمعة أنّ "الهدف من إقامة هكذا نشاطات هو تعزيز التّوعية لدى أبناء المجتمع المحلّي، الّذي يقع على عاتقه حماية السّلاحف والحفاظ على التّنوّع البيولوجي"، مشدّدةً على "أهميّة الحفاظ على شاطئ رملي نظيف، لأنّه يشكّل موئلًا للسّلاحف، كي تأتي وتضع بيوضها في الأعشاش على الشّاطئ في كلّ عام".

يُذكر أنّ مشروع "BlueTyre" المموّل من الوكالة الإيطاليّة للتّنمية والتّعاون، هو شراكة بين بلديّة تريكازي في ​إيطاليا​ و​بلدية صور​ في ​لبنان​، ويُعنى بحماية موائل السّلاحف البحريّة وزيادة الوعي البيئي، للحدّ من النّفايات البحريّة والشّاطئيّة بخاصّة البلاستيكيّة. كما يُعنى المشروع بدراسة الكائنات والأسماك الغازيّة في بحرنا، الّتي تأتي من ​البحر الأحمر​ عبر قناة السويس.