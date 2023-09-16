قوات الدرك التركية ضبطت 94 مهاجرا أفغانيا على متن شاحنتين في ولاية جناق قلعة

ذكرت وكالة "الأناضول" للأنباء التركيّة، أنّ "قوّات الدّرك التّركيّة أوقفت شاحنتَين في قضاء أرزين في ولاية ​جناق قلعة​ غربي البلاد، وضبطت على متنهما 94 مهاجرًا أفغانيًّا، بينهم أطفال ونساء. كما أوقفت شخصًا يُشتبه بتهريبه المهاجرين"، مشيرةً إلى أنّ "قوّات الدّرك سلّمت المهاجرين إلى مركز "أيواجيك" للتّرحيل التّابع للولاية".

وكانت قد أفادت الوكالة في 12 الحالي، بأنّ "قوّات الأمن التّركيّة ضبطت 122 مهاجرًا يحملون جنسيّات سوريا والعراق وأفغانستان وباكستان، وجرى تسليمهم إلى مديريّة الهجرة"، موضحةً أنّ "بعض المهاجرين ادّعى أنّ قوّات الأمن في اليونان ضربتهم وجرّدتهم من قسم من ملابسهم وأعادتهم إلى الأراضي التّركيّة".