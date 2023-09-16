شكرا لقرائتكم خبر عن أردوغان: تركيا يمكنها أن تبتعد عن الاتحاد الأوروبي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إسطنبول - رويترز

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن أنقرة يمكن أن تبتعد عن الاتحاد الأوروبي إذا لزم الأمر، وذلك رداً على سؤال بشأن محتوى تقرير للبرلمان الأوروبي بشأن بلاده.

وقال أردوغان للصحفيين قبل بدء رحلة إلى الولايات المتحدة:«يحاول الاتحاد الأوروبي الانفصال عن تركيا. سنجري تقييماتنا في ضوء هذه التطورات. وإذا لزم الأمر يمكننا أن نبتعد عن الاتحاد الأوروبي».

وجاء تصريح أردوغان بعد قال التقرير الذي تم تبنّيه الأسبوع الماضي، إن عملية انضمام تركيا إلى التكتل المكون من 27 عضواً لا يمكن استئنافها في ظل الظروف الحالية، ودعا التقرير الاتحاد الأوروبي إلى استكشاف «إطار مواز وواقعي» للعلاقات مع أنقرة.

وقالت وزارة الخارجية التركية الأسبوع الماضي، إن تقرير البرلمان الأوروبي يحتوي على اتهامات وأحكام مسبقة لا أساس لها من الصحة ويتبع نهجاً «سطحياً وغير ثاقب البصر» تجاه علاقات البلاد مع الاتحاد الأوروبي.

وصارت تركيا مرشحة رسمياً للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي قبل 24 عاماً، لكن محادثات الانضمام تعثرت في السنوات الأخيرة بسبب مخاوف التكتل المرتبطة بانتهاكات حقوق الإنسان واحترام سيادة القانون.