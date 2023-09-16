شكرا لقرائتكم خبر عن «طالبان» تعلن احتجاز موظفي منظمة سويسرية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كابول - أ ف ب

أعلنت حكومة طالبان، السبت، توقيف 18 موظفاً من منظمة «بعثة المساعدة الدولية» السويسرية غير الحكومية، بينهم موظفة أمريكية، متهمة إياهم بالقيام بأنشطة تبشيرية.

وأوضحت المنظمة المسجّلة في سويسرا، أن الموظفين خطفوا من مكتبها في ولاية غور وسط أفغانستان، ونُقلوا إلى العاصمة كابول.

وقال الناطق باسم حكومة الولاية عبدالوحيد حماس غورى، إن أجهزة الأمن والاستخبارات تراقب المنظمة منذ فترة.

وأضاف: «حصلنا على وثائق وتسجيلات صوتية تظهر أنهم كانوا يدعون الناس إلى الانضمام إليهم»، بدون أن يقدّم مزيداً من التفاصيل. وأشار إلى أن 21 شخصاً أوقفوا، بينهم موظفة أمريكية.

في وقت سابق، قالت المنظمة في بيان، إن 18 شخصاً بينهم «أجنبي واحد» محتجزون، ولا معلومات لديها عن طبيعة الاتهامات الموجّهة إليهم.

وأوقفت الأمريكية وأفغانيان من الفريق الدولي في الثالث من سبتمبر/أيلول الجاري، ومن ثم 15 أفغانياً آخر في 13 من الشهر نفسه في المكتب ذاته.

وأضافت المنظمة في بيانها السبت: «في حال توجيه أي اتهامات لمنظمتنا أو لأي موظف، سنراجع أي دليل يُقدّم بطريقة مستقلة».

وتعمل «بعثة المساعدة الدولية» في أفغانستان منذ عام 1966، وكانت حينها متخصصة في خدمات العناية بالعيون، قبل أن توسّع مروحة خدماتها في مجالَي الرعاية الصحية والتعليم. وقالت المنظمة السبت على موقعها الإلكتروني: «نقدّر الثقافة والعادات المحلية ونحترمها».

وقالت وزارة الخارجية الأمريكية، إنها على علم بالمعلومات التي تفيد باعتقال أمريكية، لكنها أشارت إلى أنها لا تملك «أي معلومات أخرى تعلنها في الوقت الحالي».

ومنذ عودتها إلى السلطة في 2021، أوقفت سلطات طالبان عدداً غير معروف من الأجانب. كما انتهجت سياسة متشددة تجاه عمل النساء في منظمات غير حكومية أو مع الأمم المتحدة. كما أغلقت المدارس الثانوية ثم الجامعات أبوابها أمام الفتيات.