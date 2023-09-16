شكرا لقرائتكم خبر عن لولا يحضّ دول مجموعة الـ،«77 والصين» على تجنّب الانقسام والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - هافانا - أ ف ب

حث الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، السبت، دول مجموعة الـ77 والصين على تجنّب «الانقسام»، وتعزيز ضغوطها على أغنى الدول في ما يتعلق بتحديات التكنولوجيا الرقمية والتحول في مجال الطاقة.

وأكد لولا في قمة «مجموعة الـ77 والصين» التي تستضيفها هافانا: «الحوكمة العالمية غير متكافئة. الأمم المتحدة، ونظام بريتون وودز، ومنظمة التجارة العالمية يفقدون من مصداقيتهم. يجب ألا ننقسم». وتابع: «علينا تعزيز مطالبنا في ظل الثورة الصناعية الرابعة»، في إشارة إلى صعود التكنولوجيا الرقمية والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحيوية.

ورأى لولا أنّ «الثورة الرقمية» و«التحول في مجال الطاقة» هما «تغييران رئيسيان جاريان». واعتبر أنه «لا يمكن تشكيلهما من قبل عدد قليل من الاقتصادات الثرية، باستعادة علاقة التبعية بين المركز والأطراف».

وخلص الرئيس البرازيلي إلى أن «حالة الطوارئ المناخية تفرض علينا ضرورات جديدة، لكن التحوّل العادل يجلب الفرص».

وبدأت قمة «مجموعة الـ77 والصين» الجمعة في هافانا بمشاركة نحو مئة دولة من آسيا وإفريقيا وأمريكا اللاتينية، تمثل 80% من سكان العالم.

وتضم المجموعة، التي أسستها 77 دولة عام 1964، 134 دولة حالياً، وتشارك فيها الصين كلاعب خارجي.

وحضر ممثلون من نحو مئة دولة إلى هافانا؛ للمشاركة في هذه القمة الاستثنائية، وموضوعها «دور العلم والتكنولوجيا والابتكار في التنمية».

ومن بين المشاركين نحو ثلاثين رئيس دولة وحكومة. وخلال خطاب الافتتاح، دعا الرئيس الكوبي ميغيل دياز- كانيل، الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للمجموعة إلى «تغيير قواعد اللعبة الاقتصادية الدولية»، واعتبرها «معادية لتقدم» دول الجنوب.

وتناول العديد من المتحدثين انعدام المساواة على الصعيد العالمي التي كشفتها جائحة كوفيد-19، والحاجة إلى خفض ديون البلدان الأكثر فقراً لتمويل التحول المناخي.