انت الان تتابع خبر في حمرين.. قصف هدف "نوعي" لعناصر "إرهابية" والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - أعلنت خلية الاعلام الامني، مساء السبت، عن قصف "هدف نوعي للعناصر الإرهابية" في سلسلة جبال حمرين شمالي العراق.

وقالت الخلية في بيان، "وفقا لمعلومات استخبارية دقيقة من مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف/ قيادة العمليات المشتركة فقد نفذ صقور القوة الجوية عدة ضربات موجعة بواسطة طائرات F_16 استهدفت هدفا نوعيا للعناصر الإرهابية في سلسلة جبال حمرين/ قاطع عمليات ديالى".

وأضاف البيان "خلفت الضربة الجوية الماحقة خسائر في الارهاب الداعشي واحالت الهدف الى رماد"، مشيراً الى أن "قواتنا المسلحة البطلة وصقورها البواسل بالمرصاد للارهاب وجنده واوكاره".