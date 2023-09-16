شكرا لقرائتكم خبر عن "يعجبني هذا المفهوم".. هل يختار ترامب امرأة نائبة له في انتخابات 2024؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس الأمريكى السابق دونالد ترامب، إنه قد يختار امرأة كنائبة له إذا فاز بترشيح الحزب الجمهوري لعام 2024.

وأوضح ترامب في مقتطفات من مقابلة مع برنامج "قابل الصحافة" على شبكة "إن بي سي" تذاع كاملة غدا الأحد: "يعجبني هذا المفهوم، لكننا سنختار أفضل شخص.. لكنني أحب المفهوم ، نعم".

الحزب الجمهوري

وأشاد ترامب، الذي تشير استطلاعات الرأي إلى أنه المرشح الأوفر حظا للفوز بترشيح الحزب الجمهوري بفارق كبير، بحاكمة ولاية ساوث داكوتا كريستي نويم، التي أيدته الأسبوع الماضي في حفل لجمع التبرعات للحزب الجمهوري في ولايتها.

ورفع بعض الحاضرين لافتات مكتوب عليها "ترامب-نويم"، وفقا لوكالة بلومبرج للأنباء.

وقال ترامب عن نويم: "بالتأكيد إنها واحدة من الذين سأضعهم في الاعتبار"، ووصفها بأنها "حاكمة رائعة وعظيمة".