شكرا لقرائتكم خبر عن صحة النواب: قرارات الحماية الاجتماعية تؤكد حرص الرئيس السيسى على تحقيق الأمان الاجتماعي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشادت الدكتورة هناء سرور عضو مجلس النواب بقرارات الحماية الاجتماعية للرئيس عبد الفتاح السيسى التي وجه بها الحكومة اليوم خلال افتتاح عدد من المشروعات القومية بمحافظة بني سويف، بزيادة العلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة وقطاع الأعمال والقطاع العام إلى 600 جنيه، ورفع الحد الأدنى للدخل إلى 4000 جنيه بدلا من 3600، ورفع الإعفاء الضريبي بنسبة 25 % من 36 ألفا إلى 45 ألفا، وزيادة معاشات تكافل وكرامة 15 %، ومضاعفة المنح الاستثنائية لتصبح 600 جنيه بدل 300، مؤكدة أن هذه القرارات تصب في صالح قطاع كبير من ملايين المواطنين وتأكيد على دعم الرئيس السيسي للمواطن البسيط والفئات الأكثر احتياجاً وتوفير مستوى معيشة مناسب لهم .

وأضافت سرور أن هذه القرارات التاريخية تؤكد أن هناك توجه واضح لدي الرئيس السيسى والحكومة لتحسين رواتب الموظفين ومنذ بدء الإصلاح الاقتصادى جرى التوجيه بزيادة الرواتب 5 مرات وهذا ينعكس على حياة الأسرة المصرية وجميع العاملين الذين تشملهم الزيادات الجديدة .

وأكدت النائبة هناء سرور أن صعيد مصر شهد نقلة نوعية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي ويعيش عصراً جديداً على كافة المستويات وخلق فرص جديدة للمواطن ، بجانب زيادة المخصصات المالية الموجهة لتنمية الصعيد، مشيرة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر يتوافق مع توجيهات سيادته في تطبيق اللامركزية المالية والاقتصادية والإدارية وتوطين أهداف التنمية المستدامة بهدف تحسين جودة حياة المواطنين، وتدشين العديد من المشروعات ، مشيرة إلى أن محافظة بنى سويف شهدت خلال السنوات العشر الأخيرة تنفيذ العديد من المشروعات فى مختلف المجالات والنواحى، حولت المحافظة من طاردة للسكان إلى إحدى أهم المحافظات الجاذبة للاستثمار على مستوى محافظات شمال الصعيد.