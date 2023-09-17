الآلاف تظاهروا في سويسرا للمطالبة بزيادة الأجور ومعاشات التقاعد

تظاهر آلاف الأشخاص في العاصمة السويسريّة بيرن، استجابةً لدعوة من النّقابات والأحزاب اليساريّة، للمطالبة بزيادة في الأجور ومعاشات التقاعد، قبل نحو شهر من ​الانتخابات النيابية​ المقرّرة في 21 تشرين الأوّل المقبل.

وأوضح المنظّمون المجتمعون في إطار تحالف "تظاهرة من أجل القدرة الشّرائيّة"، أنّ المتظاهرين ساروا في شوارع وسط المدينة، قبل التّوجّه إلى القصر الفدرالي، مقرّ الحكومة والبرلمان. ودعوا سلطات ​سويسرا​ إلى اتخاذ تدابير سريعة لخفض أقساط ​الضمان الصحي​ الّتي تصل إلى مئات اليوروات كلّ شهر، وسجّلت ارتفاعًا كبيرًا في السّنوات الأخيرة.

وكان قد أشار الاتحاد النّقابي السويسري، الّذي يضمّ عشرين نقابة، إلى أنّهم "يجدون بسهولة الملايين لإنقاذ المصارف. وفي هذه الأثناء، يتحتّم على المواطنين الحدّ من نفقاتهم؟ لا يمكن أن يستمر الوضع هكذا".