أعلنت وزارة الدّفاع الإيطاليّة أنّ "فرقةً للاستعراض الجوّي كانت قد أقلعت للتّو، خلال تدريب بالقرب من تورينو في شمال إيطاليا، عندما هَوت طائرة من طراز "أم بي-339" يقودها الميجور أوسكار ديل دو، لأسباب غير معروفة حتّى الآن، وتحطّمت".
وأوضحت في بيان، أنّ "الطيّار تمكّن من القفز قبل الاصطدام مباشرةً"، لافتةً إلى أنّه "لا يمكن في الوقت الحالي تأكيد أسباب الحادث، وإحدى الفرضيّات الّتي أُخذت في الاعتبار نظرًا إلى ظروف الحادث، هي الاصطدام بطائر خلال مراحل الإقلاع الأولى". وأشارت إلى أنّ "الحريق الّذي وقع إثر اصطدام الطائرة بالأرض، لامس للأسف سيّارة مارّة على متنها أربعة أشخاص، ما أدّى إلى وفاة طفلة صغيرة وإصابة الركاب الثّلاثة الآخرين".
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل طفلة وإصابة 3 أشخاص جراء تحطم طائرة عسكرية استعراضية في إيطاليا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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