شكرا لقرائتكم خبر ترمب للمدعي الأمريكي: تتركونهم يكذبون وتمنعونني من الكلام ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - رد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمب سريعا على تصريحات المدعي الخاص الأمريكي جاك سميث الذي طالب بحظر نشر تصريحاته قبل محاكمته الفدرالية بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في 2020، وقال عبر منصته «تروث سوشال» «أقوم بحملة انتخابية لأصبح رئيسا ولا يسمح لي بالتعليق؟ إنهم يسربون معلومات ويكذبون ويقاضون ولن يسمحوا لي بالكلام؟».

وطلب المدعي جاك سميث من القاضية تانيا تشاتكن، إصدار أمر حظر نشر بحق الرئيس السابق دونالد ترمب، في أعقاب التصريحات الكثيرة التي اشتهر الرئيس السابق بالإدلاء بها لوسائل الإعلام، وعبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وأكد سميث أن تصريحات ترمب قد يكون لها تأثير ملموس على حياد هيئة المحلفين وفي الوقت نفسه على شهادات الشهود. وأضاف في وثيقة قضائية أن أي فرد يقرأ أو يسمع تعليقات ترامب قد يخشى منطقيا أن يكون الهدف التالي لهجمات المدعى عليه.

ويعد ترمب الأوفر حظا لنيل ترشيح الحزب الجمهوري لمواجهة الرئيس الديموقراطي جو بايدن في انتخابات 2024، إلا أن الرئيس السابق يواجه اعتبارا من مارس المقبل إجراءات محاكمة في واشنطن في قضية محاولة التلاعب بنتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2020 التي خسرها لصالح بايدن. وستبدأ محاكمته في الرابع من مارس 2024 عشية «الثلاثاء الكبير»، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون غالبيتهم بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب لاختيار مرشحهم.

وحتى ذلك الحين يسعى سميث إلى أن يمنع الملياردير الجمهوري من الإدلاء بأي تصريحات مهينة بحق أي شخص ذكر اسمه في القضية أو قد يذكر أو بشأن الشهود المستقبليين.

وسبق لترمب أن اتهم تشاتكن بأنها تكرهه، ووصف مكتب المدعي الخاص بأنه فريق من البلطجية، وعد مكتب المدعي هذه التصريحات تهديدات حقيقية، لافتا إلى أنه من الواضح أن هذه التهديدات سببها التصريحات المتكررة الصادرة عن المتهم.

وفي منتصف أغسطس أوقفت امرأة في ولاية تكساس على خلفية توجيهها تهديدات بالقتل للقاضية تشاتكن التي لم تستجب بعد طلب سميث بالحد من تعليقات ترمب قبل محاكمته.