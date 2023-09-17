بعد تبادل إطلاق نار مع الشرطة.. ليلة سقوط "عصابة المخدرات" في الدقهلية

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين محافظة الدقهلية من ضبط متهم سابق اتهامه في 3 قضايا سلاح ومخدرات وآخر، وذلك حال قيامهم بترويج المواد المخدرة بمنطقة الزراعات بقرية اللوزي دائرة المركز وبحوزتهم 5 كيلو من نبات البانجو المخدر، بعد تبادل لإطلاق النيران مع قوات الشرطة أثناء ضبطهم.

كانت اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارًا من اللواء محمد عبدالهادي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات لضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيام عنصرين إجراميين يقيمان في قرية كفر الترعة القديم دائرة المركز لاتهامهما بالإتجار في المواد المخدرة.

جرى استصدار إذن النيابة العامة وإعداد مأمورية من ضباط وحدة مباحث مركز شرطة شربين بقيادة الرائد صلاح عودة، رئيس المباحث، وفور وصول القوات بادر المتهمان بإطلاق الأعيرة النارية تجاههم فبادلتهم بالمثل حتى تم إسكات مصدر النيران.

وخلال الضبط أصيب المتحرى عنه الأول بعيار ناري بالفخذ الأيسر والثاني بعيار ناري أسفل الركبة اليسرى وجرى نقلهما إلى مستشفى شربين المركزي.

عثر بحيازة المتهمين على طبنجة مطموسة الأرقام و5 طلقات بالخزينة الخاصة بها، وفرد خرطوش محلي الصنع وطلقة، وكمية من نبات البانجو المخدر وزنت 5 كيلو جرام.

حرر عن ذلك المحضر اللازم بالواقعة وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام احتياطيا مع مراعاة التجديد لهما فى الميعاد القانوني وإرسال حرز المواد المخدرة إلى المعمل الكيماوي لفحصه وإرسال حرز الأسلحة النارية والذخيرة إلى قسم الأدلة الجنائية لفحصهم، وطلب تحريات فرع البحث الجنائي حول الواقعة وظروفها وملابساتها.