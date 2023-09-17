أستاذ علوم أرض: سد النهضة يهدد أكثر من 150 مليون إنسان

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

كشف الدكتور هشام العسكري، أستاذ نظم وعلوم الأرض بجامعة شابمان الأمريكية، إمكانية حدوث إعصار دانيال فى سد النهضة بأثيوبيا وتأثر مصر به.

وأضاف العسكري، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "mbc مصر"، مساء السبت، إن إثيوبيا الدولة رقم واحد فى إفريقيا التى بها نشاط زلزالي، مشيرًا إلى أن سد النهضة يقع فى منطقة الحركات البركانية، ومع الحمل المائى من الممكن أن يؤدى إلى بعض التصدعات.

وتابع: السد عندما يكون لديه كمية كبيرة من المياه سيؤدى إلى إنزلاقات وتصدعات فى السد سيكون هناك مشكلة كبيرة للغاية ومن الممكن أن يتكرر سيناريو ليبيا، نحن نتحدث عن جسم مائى حجمه يهدد أكثر من 150 مليون إنسان فى وادى النيل.

وعن خطورة الأمر فى مصر قال "الفترة الزمنية التى قد تحتاجها فى حالة حدوث أمر ما بسد النهضة ستاخد عدة أيام قد تصل لـ25 يوما".