خبير اقتصادي: رفع حد الإعفاء الضريبي يستهدف محدودي الدخل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- حسن مرسي:

قال الدكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي، إن قرارات الرئيس السيسي اليوم تستهدف محدود الدخل وترفع الكثير من على كاهل هذه الطبقة.

وتابع مدحت نافع خلال في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "كلمة أخيرة": القرارات إحدى مخرجات الحوار الوطني والتي كانت في صورة توصيات هامة عبر الآلية الأهم وهي رفع الحد الأدنى للإعفاء الضريبي سواء في القطاعين العام والخاص .

وأضاف: آلية رفع حد الإعفاء الضريبي مهمة جداً لأنه يستهدف محدودي الدخل سواء في القطاعين العام والخاص في ضوء الضغوط التضخمية على المواطنين، وليس قاصراً على موظفي الجهاز الإداري للدولة، حيث يستوعب القطاع الخاص الجزء الأكبر من العمالة والموظفين.