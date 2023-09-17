مصدر حكومي مغربي: زيارة ماكرون إلى المغرب ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمَجة

أكّد مصدر حكومي رسمي مغربي، في تصريح إلى "وكالة ​المغرب​ العربي للأنباء"، أنّ "زيارة الرّئيس الفرنسي ​إيمانويل ماكرون​ إلى المغرب، ليست مُدرجة في جدول الأعمال ولا مُبرمَجة".

وأعرب، تعليقًا على إعلان وزيرة الخارجيّة الفرنسيّة ​كاثرين كولونا​، برمجة زيارة لماكرون إلى المغرب، بدعوة من الملك المغربي ​محمد السادس​، عن استغرابه "لِكون كولونا قد اتّخذت هذه المبادرة أحاديّة الجانب، ومنحت لنفسها حرّيّة إصدار إعلان غير مُتشاور بشأنه بخصوص استحقاق ثنائي هام".

وكانت قد أشارت كولونا، خلال مقابلة أجرتها معها القناة الإخباريّة الفرنسيّة "ال سي اي"، إلى أنّ "ملك المغرب جدّد دعوته لرئيس الجمهوريّة قبل فترة قصيرة، هذا الصيف حين تحادثا"، لافتةً إلى أنّ "ماكرون مدعو إلى المغرب، ويبقى علينا تحديد المواعيد الّتي لم تُحدَّد بعد".

وكانت قد عادت التّوتّرات بين ​فرنسا​ والمغرب إلى الواجهة هذا الأسبوع، على أثر الزلزال الّذي ضرب منطقة الحوز في وسط المغرب وأوقع نحو ثلاثة آلاف قتيل. ولم تقبل الرباط المساعدة الّتي عرضت فرنسا تقديمها، ما أثار "جدلًا في غير محلّه" بحسب ماكرون.