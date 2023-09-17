غروسي دان إلغاء إيران تعيين عدد من مفتشي وكالة الطاقة الذرية: خطوة أحادية وضربةً لعلاقتنا

أعلن المدير العام للوكالة الدوليّة للطاقة الذرية، ​رافايل غروسي​، أنّ "​إيران​ أبلغتني بقرار إلغاء تعيين عدد من مفتّشي الوكالة من ذوي الخبرة، المكلّفين إجراء نشاطات تدقيق في إيران، في إطار اتفاق الضّمانات لمعاهدة حظر الانتشار النووي".

وأشار في بيان، إلى أنّ عبر هذه الخطوة الّتي تلي سحب اعتماد مفتّش مخضرم في وقت سابق، "أبعدت إيران عمليًّا نحو ثلث المجموعة الأساسيّة من مفتّشي الوكالة من ذوي الخبرة المخصّصين لإيران"، محذّرًا من أنّ "هذه الخطوة، الّتي يجيزها رسميًّا اتفاق الضمانات، تمّ تنفيذها من قبل إيران بطريقة تؤثّر بشكل مباشر وحادّ على قدرة ​الوكالة الدولية للطاقة الذرية​ على القيام بعمليّات التّفتيش في إيران بفاعليّة".

وأعرب غروسي عن إدانته "بشدّة هذه الخطوة غير المتناسقة، غير المسبوقة، والأحاديّة الّتي تتعارض بشكل واضح مع التّعاون الّذي يجب أن يكون قائمًا بين الجانبين"، معتبرًا أنّ القرار "خطوة إضافيّة في الاتجاه الخطأ، ويشكّل ضربةً غير مبرّرة لعلاقة متشنّجة أساسًا بين الوكالة وإيران في مجال تطبيق اتفاق الضمانات لمعاهدة حظر الانتشار".

وتشهد العلاقة بين الجانبين توتّرًا منذ نحو عامين، على خلفيّة ملفّات عدّة، منها تقييد إيران أنشطة المراقبة لبرنامجها النّووي، وعدم توضيحها بشكل كامل العثور على آثار لمواد نوويّة في مواقع لم يصرّح عنها سابقًا.