انت الان تتابع خبر رونالدو ينفرد بصدارة هدافي الدوري السعودي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - سجل الدون الهدف الثالث للنصر في المباراة التي انتهت بفوز العالمي (3-1)، ليرفع صاروخ ماديرا رصيده إلى 7 أهداف في صدارة هدافي الدوري.

ويأتي خلف كريستيانو زميله السنغالي ساديو ماني ونجم الهلال سالم الدوسري (6 أهداف).



سجل ثلاثية النصر في المباراة "ساديو ماني في الدقيقة 45+1، وأندرسون تاليسكا في الدقيقة 49، وكريستيانو رونالدو في الدقيقة 78، فيما أحرز محمد فوزير هدف الرائد في الدقيقة 87 من ركلة جزاء.

بهذه النتيجة، رفع النصر رصيده إلى 12 نقطة في المركز الخامس مؤقتا، وتجمد رصيد الرائد عند 4 نقاط في المركز 15.

وحرص نادي النصر على الإشادة بمستوى القائد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي ساهم في فوز فريقه الرابع على التوالي في الدوري.

ونشر الحساب الرسمي للنادي على منصة إكس، صورا لكريستيانو، وعلق عليها: "هو التاريخ هو الأرقام.. لاعب نادي النصر السعودي كريستيانو رونالدو".