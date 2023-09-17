انت الان تتابع خبر المرور تكشف عن تعرض أحد ضباطها لاعتداء في بغداد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - كشفت مديرية المرور العامة، عن تعرض أحد ضباطها لاعتداء في مدينة بغداد.

