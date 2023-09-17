شكرا لقرائتكم خبر عن ترامب: مشكلة بايدن ليست تقدّمه بالسن بل عدم كفاءته والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال المرشح الجمهوري للرئاسة الأمريكية دونالد ترامب إن «بايدن ليس متقدّماً جداً في السنّ» بما يحول دون سعيه للفوز بولاية رئاسية ثانية، لكنه لفت إلى أن المشكلة الأكبر هي أنه «غير كفء»، بينما طلب المدّعي الخاص الأمريكي جاك سميث من القاضية تانيا تشاتكن، إصدار أمر حظر نشر بحق الرئيس الأمريكي السابق قبل محاكمته الفيدرالية بتهمة محاولة قلب نتائج الانتخابات الرئاسية في العام 2020.

جاءت تصريحات ترامب خلال مقابلة أجرتها معه شبكة «ان بي سي» ستبث اليوم الأحد، في خضم سجال دائر في الولايات المتحدة حول شيخوخة الطبقة السياسية، وهو عامل رئيسي في انتخابات 2024. ففي موعد الاستحقاق سيكون عمر بايدن قد ناهز 82 عاماً، فيما سيكون ترامب في ال78 من عمره. وتشير الاستطلاعات إلى خشية أكبر في صفوف الأمريكيين حيال سنّ بايدن على الرغم من ضآلة الفارق العمري بين الرجلين. وقال ترامب في المقابلة «بعض من أعظم قادة العالم كانوا ثمانينيّين»، مضيفاً «بالمناسبة لست قريباً من بلوغ سنّ الثمانين». وتابع «بايدن ليس متقدماً جداً في السن، لكني أعتقد أنه غير كفء وهذه مشكلة أكبر». يعد عمر بايدن عائقاً رئيسياً أمامه، رغم الجهود التي يبذلها البيت الأبيض للتسويق لنجاحاته الاقتصادية والاجتماعية والدبلوماسية. وفي المقابلة قال ترامب إن عمره لا يسبب له قلقاً، مشيراً إلى أن والديه عاشا حياة مديدة.

وفي سياق آخر، اعتبر سميث أمام محكمة واشنطن الفيدرالية أن الانتقادات المتكررة من ترامب لمسؤولي وزارة العدل وسكّان واشنطن والقاضية المكلّفة الملف تانيا تشاتكن، قد تؤثر في آراء هيئة المحلّفين التي ستتألّف من سكان محليين. وردّ ترامب سريعاً على منصته «تروث سوشال» قائلًا «إذًا أقوم بحملة انتخابية لأصبح رئيساً.. ولا يُسمح لي بالتعليق؟ إنهم يسرّبون معلومات ويكذبون ويقاضون ولن يسمحوا لي بالكلام؟». واعتبر سميث أن تصريحات ترامب «قد يكون لها تأثير ملموس على حياد هيئة المحلّفين وفي الوقت نفسه على شهادات الشهود». وأضاف في وثيقة قضائية أن أي فرد يقرأ أو يسمع تعليقات ترامب «قد يخشى منطقياً أن يكون الهدف التالي لهجمات المدّعى عليه». وستبدأ محاكمته في الرابع من مارس 2024 عشية «الثلاثاء الكبير»، وهو اليوم الذي يدلي فيه الناخبون الجمهوريون بغالبيتهم بأصواتهم في الانتخابات التمهيدية للحزب لاختيار مرشحهم. (وكالات)