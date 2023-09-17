افاد مراسل "النشرة" في البقاع بأنه "اثناء قيام عصابة سرقة مؤلفة من ثلاث اشخاص بسرقة منزل في بلدة الجنطلية على الحدود اللبنانية السورية في الهرمل اطلق اصحاب المنزل النار على العصابة مما ادى الى مقتل شخص من التابعية السورية واصابة آخر وفرار الثالث الى جهة مجهولة".

كانت هذه تفاصيل خبر النشرة: مقتل سوري واصابة آخر باطلاق نار خلال محاولتهما سرقة منزل في بلدة الجنطلية بالهرمل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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