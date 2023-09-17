تعيين اللبنانيّ الاصل حسام بو مرعي وزيراً للصحة في لاتفيا

عيّن اللبنانيّ الأصل حسام ابو مرعي وزيراً للصحة في الحكومة الائتلافية الجديدة المكونة من ثلاثة أحزاب في لاتفيا برئاسة رئيس الوزراء المعين ايفيكت سيلينا من حزب الوحدة الجديدة الليبرالي الوسطي. وتضم الحكومة الجديدة سبعة وزراء بالإضافة إلى رئيستها. وسيتولى تحالف الخضر والمزارعين الوسطي أربعة مناصب وزارية، بينما سيشغل التقدميون الديمقراطيون الاشتراكيون ثلاثة مناصب في الحكومة.

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