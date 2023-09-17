القصيفي ووفد من مجلس نقابة المحررين زارا متحف "نابو" على ساحل الهري

زار نقيب محرري الصحافة اللبنانية جوزف القصيفي مع وفد من اعضاء مجلس النقابة ومستشاريها متحف " نابو" على ساحل بلدة الهري في قضاء البترون.

وكان في استقبال القصيفي والوفد نائب رئيس مجلس الوزراء السابقة، الوزيرة السابقة للدفاع زينه عكر عدره، ورئيس مجلس إدارة " الدولية للمعلومات "ومديرها العام جواد عدره، وجال الجميع على معرض " بدايات الصحافة العربية" حيث عرضت الاعداد الأولى للصحف العربية وخصوصا اللبنانية، المصرية ،السورية والفلسطينية والعراقية. كما الصحف العربية الصادرة في بلدان الاغتراب. وقد ضم المعرض صورا للماهدين من الأدباء والكتاب والصحافيين الذين اصدروا هذه الصحف. كذلك عرضت اعداد كاملة لهذه الصحف والمجلات التي جمعت في مجلدات. إلى ذلك عرضت لوحات دعائية تمثل نماذج عن اعلانات تلك الحقبة. ثم جال الحاضرون على منحوتات تمثل عددا من مؤسسي الصحافة العربية في بداياتها.

وقد أثنى النقيب القصيفي على الجهد الجبار بمبادرة فردية، للاضاءة على بدايات الصحافة العربية، مشددا على ضرورة مشاهدة هذا المعرض الموضوع بتصرف الصحافيين والاعلاميين ليكونوا على اطلاع على هذا الارث الثمين الذي يخصهم بقدر ما يخص الرأي العام، للتعرف بجذور هذه الصحافة وانطلاقتها. واقترح قيام تعاون وثيق بين النقابة وإدارة متحف " نابو" لاقامة هذا المعرض في العاصمة بيروت ليتسنى للعدد الأكبر من الصحافيين والاعلاميين الاطلاع عليه. وشكر القيمين على المعرض على هذا الجهد الذي قاموا به ليأتي بمثل هذه الدقة والتنظيم.

بدوره شكر عدره وفد مجلس نقابة المحررين ومستشاريها على زيارته للمتحف، مبديا استعداده للتعاون من أجل إقامة المعرض في بيروت ليكون متاحا لأهل الصحافة والاعلام زيارته والتعرف إلى زمن البدايات ورجالاته وافضالهم على المهنة. وتمنى أن يلهم هذا المعرض طلاب الاعلام على وضع اطروحات وأوراق بحثية ودراسات عن تلك المرحلة ،ودورها في التأسيس للنهضة الصحافية الحديثة، لان الصحافة الورقية ومعرفة تاريخها هي ممر لمن يريد أن يخوض معترك الاعلام على إختلاف وسائلها.

بعد ذلك اولمت عكر وعدره على شرف وفد النقابة بحضور رئيس مكتبة جامعة الروح القدس-الكسليك الاب جوزف مكرزل وعدد من مسؤولي متحف " نابو".