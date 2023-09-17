انقطاع الكهرباء عن أكثر من 130 ألف شخص في كندا بسبب الإعصار

انقطعت الكهرباء عن أكثر من 130 ألف شخص في مقاطعتي نوفا سكوتيا، ونيو برونزويك شرق كندا بعد إعصار ضرب المنطقة.

وحسب موقع poweroutage.ca لا يزال زهاء 119.6 ألف شخص بدون كهرباء في نوفا سكوتيا، وأكثر من 12.6 ألف في نيو برونزويك.

وفي وقت سابق، أفاد المركز الوطني الأميركي للأعاصير (NHC) أن إعصار لي ضرب مقاطعة نوفا سكوتيا يوم أمس السبت. وحذر خبراء الأرصاد الجوية من هبوب رياح قوية وأمطار وفيضانات ساحلية.