قتيل و3 جرحى من عناصر البسيج الإيراني إثر إطلاق نار من قبل مسلحين في مدينة نور آباد

اعلنت محافظة فارس، عن سقوط قتيل و3 جرحى من عناصر البسيج الإيراني إثر إطلاق نار من قبل مسلحين يركبون على دراجة نارية في مدينة نور آباد ممسني التابعة لمدينة شيراز، مشيرة الى ان "المسلحين لاذوا بالفرار ويجري ملاحقتهم، وتم نقل الجرحى إلى إحدى مستشفيات شيراز".

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