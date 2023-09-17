الأرقام تتضاعف.. الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات درنة الليبية

الشارقة - اميمة ياسر -

أعلنت الأمم المتحدة عن ارتفاع حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة في شرق ليبيا إلى 11300 فتيل.

وبحسب ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، أن 10100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة.

وأشار التحديث إلى أن الفيضانات العارمة أودت بحياة 170 شخصاً في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة.

وقالت الأمم المتحدة إن هذه الأرقام "من المتوقع ارتفاعها، حيث تعمل طواقم البحث والإنقاذ بدأب للعثور على ناجين"، لافتة إلى أنه بعد مرور نحو أسبوع على الإعصار دانيال الذي ضرب شمال شرق ليبيا "لا يزال الوضع الإنساني قاتماً وخاصة في درنة".

وأضافت أن المدينة تعاني من مشكلة حادة فيما يتعلق بمياه الشفة، وقد أصيب 55 طفلاً على الأقل بالتسمم لشربهم مياها ملوثة.

وفي المناطق المحيطة التي شهدت سنوات من النزاعات المسلحة، حذرت منظمة الأمم المتحدة من مخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان الى آخر وتهدد المدنيين الذين يتنقلون سيرا على الاقدام.