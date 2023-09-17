شكرا لقرائتكم خبر عن روسيا تتصدي لهجوم بالمسيرات استهدف موسكو والقرم ومستودعاً للنفط والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالاتأكدت روسيا أنها أحبطت هجوماً أوكرانياً منسقاً على شبه جزيرة القرم في وقت مبكر من صباح الأحد، كما استهدفت طائرات مسيرة موسكو ما أدى إلى تعطيل حركة الطيران في العاصمة، وتسبب هجوم بطائرات مسيرة في نشوب حريق بمستودع للنفط جنوب غربي البلاد.وكتبت وزارة الدفاع الروسية عبر تطبيق تيليجرام، أنه تم تدمير طائرتين مسيرتين في الساعة 1:15 صباحاً قبالة الساحل الغربي للقرم وأربع بعد ذلك بأكثر من نصف ساعة قبالة الساحلين الشمالي الغربي والشرقي، ولم تذكر الوزارة إن كان ذلك أسفر عن أضرار أو إصابات.تأتي تلك الأنباء بعد سلسلة من الهجمات هذا الأسبوع على أهداف عسكرية روسية في شبه جزيرة القرم اعتبرت محاولات متزايدة من أوكرانيا لمواجهة جهود الحرب الروسية.وضمت روسيا شبه جزيرة القرم من أوكرانيا في 2014 في خطوة قوبلت بتنديد عالمي واسع النطاق.وزاد عدد الهجمات داخل روسيا وخارجها من جبهات القتال، وقال حاكم موسكو ووزارة الدفاع في وقت مبكرالأحد، إنه تم تدمير طائرة مسيرة في منطقة إسترا في موسكو، بحسب رويترز.وكتب سيرغي سوبيانين حاكم موسكو على تيليجرام أن المعلومات الأولية تظهر عدم وجود إصابات أو قتلى جراء تساقط حطام الطائرة المسيرة فوق إسترا.

تدمير مستودع نفط

من جانبه أكد حاكم محلي إن طائرة مسيرة أوكرانية دمرت مستودعاً للنفط في جنوب غربي روسيا الأحد، وأضاف أن هذا أدى إلى اشتعال حريق في صهريج للوقود وتم إخماده في وقت لاحق.

وقال أندريه كليتشكوف حاكم منطقة أوريول على تطبيق تيليجرام «لا توجد إصابات، جميع خدمات الطوارئ تعمل على أرض المنشأة».

وذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء أن ما لا يقل عن 24 رحلة طيران أرجئت في مطارات موسكو الرئيسية، وهي خطوة متكررة تتخذها سلطات الطيران عند وقوع هجوم بطائرات مسيرة على العاصمة.