انت الان تتابع خبر أنغام تحسم حقيقة خلافها مع شيرين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأكدت أنغام أنها لم تتجاهل رسائل شيرين لها عقب حفل "صوت مصر"، بل تبادلتا التهاني والمباركات على تطبيق واتساب.

وكشفت أنغام في تصريحات صحافية: "أرسلت لي شيرين رسالة عقب نجاح الحفل قالت فيها: "مساء الخير يا حبيبة قلبي.. أنا شيرين.. لما تفضي في أي وقت كلميني علشان عايزة أباركلك على الجمال والعظمة.. صوت مصر وصوت الوطن العربي كله.. تستأهلي كل خير".



وأضافت أنها ردت على رسالة شيرين قبل مغادرتها السعودية ، وجاء في رسالتها: "يا شيري عاملة إيه يا حبيبتي.. الله يبارك فيكي يا حبيبتي تسلمي لي.. أنا في المطار طالعة الطيارة وراجعة القاهرة.. عايزة أشوفك يا بنتي وحشتيني.. يا رب تكوني بألف خير يا حبيبة قلبي.. بوسيلى البنات".

وعادت شيرين وردت عليها بالقول: "يا حبيبة قلبي توصلي بألف سلامة يا رب.. وأنا كمان عايزة أشوفك ونفسي أتكلم معاكي.. بس اللي حصل إمبارح حاجة تفرح كده.. وأقل من قيمتك على فكرة.. أنت قيمتك أكتر من كده بكتير.. أنا فرحت قوي إنه في السعودية يعملولك حاجة زي كده.. بس المفروض في كل حتة بتغني فيها يتعملك كده.. فألف ألف مبروك.. وربنا يديم عليكي يا رب نعمة الصوت الحلو.. والصحة ويخليلك عيالك.. ويزود رزقك ويعوضك عن كل حاجة وحشة حصلت في حياتك".

وفي وقت سابق، علقت أنغام على الجدل الذي أثير بشأن لقب "صوت مصر"، الذي صرحت الفنانة شيرين عبدالوهاب بأنها الأحق به من بين مطربات بلدها.

وأكدت أنغام أن هذا اللقب لم يكن من اختيارها، بل أُطلق عليها منذ زمن، خاصة بعد تقديمها السلام الجمهوري لجمهورية مصر العربية، مشيرة إلى أنها أول صوت نسائي يقدم السلام الجمهوري.

وتابعت: "أنا أول صوت نسائي يغني السلام الجمهوري المصري، وغنيت النص الكامل، ولما نزل السلام الجمهوري بصوتي اتكتب على تتر مسلسل الاختيار (صوت مصر أنغام)".

وشددت على أنه بالرغم من كونه لقباً ليس من اختيارها، لكنها تعتز به، قائلة: "إني أكون صوت مصر ده شيء مشرف ويسعدني وهعيش حياتي أحافظ عليه".

وكانت الفنانة شيرين عبد الوهاب قد أثارت الجدل بتصريحاتها في برنامج "كاربول كاريوكي بالعربي"، التي أكدت خلالها أنها الوحيدة التي تستحق لقب "صوت مصر"، قبل أن تتراجع عن كلامها.