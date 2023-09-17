شكرا لقرائتكم خبر عن بقوة 5 درجات.. زلزال يضرب شمالي تشيلي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ضرب زلزال بقوة خمس درجات على مقياس ريختر، اليوم، إقليم كوكيمبو الواقع شمالي تشيلي. وأفادت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية في بيان، أن مركز الزلزال وقع على بعد 54 كيلومترا من مدينة لا سيرينا في الإقليم، وعلى عمق 40.7 كيلومتر. ولم ترد أنباء حتى الآن عن وقوع خسائر بشرية أو أضرار مادية جراء الزلزال.

تشيلي والكوارث



تقع تشيلي على طول منطقة زلزالية نشطة في حلقة المحيط الهادئ، وهي معرضة بشدة للمخاطر الجيوفيزيائية التي يمكن أن تؤدي إلى أضرار مدمرة مثل الزلازل وتسونامي.

وأدت الزلازل الشديدة في الماضي إلى ارتفاع متوسط ​​الوفيات لكل مليون شخص من سكان تشيلي.

وفي وقت سابق من هذا الشهر قال مركز أبحاث العلوم الجيولوجية الألماني إن زلزالا بقوة 5.5 درجة ضرب منطقة عند الحدود بين تشيلي وبوليفيا، كما ضرب زلزال بقوة 5.2 درجة على مقياس ريختر قبل عدة أشهر ، إقليم أنتوفاغاستا الواقع شمالي تشيلي.