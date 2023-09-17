الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا درنة الليبية إلى 11300 قتيل

وأضاف مكتب الأمم المتحدة، اليوم، أن أكثر من 10 آلاف شخص آخرين، ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه هناك أماكن أخرى خارج درنة، أودت الفيضانات بها بحياة 170 شخصا آخرين.