شكرا لمتابعتكم وقرائتكم خبر عن الأمم المتحدة تعلن ارتفاع حصيلة ضحايا درنة الليبية إلى 11300 قتيل والان مع التفاصيل
الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ متابعات
أعلن مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة بشرق ليبيا، إلى 11300 شخص.
وأضاف مكتب الأمم المتحدة، اليوم، أن أكثر من 10 آلاف شخص آخرين، ما زالوا في عداد المفقودين، مشيرا إلى أنه هناك أماكن أخرى خارج درنة، أودت الفيضانات بها بحياة 170 شخصا آخرين.
كان مركز مكافحة الأمراض في ليبيا، قال إن هناك نقصا في الكوادر الطبية التي تعالج مصابي السيول في المدن المتضررة.