مستوطنون يقتحمون ساحات المسجد الأقصى

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 _ واس

اقتحم مستوطنون، اليوم، المسجد الأقصى، بحماية من قوات الاحتلال الإسرائيلي، التي فرضت إجراءات عسكرية مشددة على مداخل المسجد الأقصى، ومنعت الفلسطينيين من هم دون 50 عاماً من دخوله.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة في القدس، أن مئات المستوطنين نفّذوا عمليات اقتحام واسعة للأقصى، وقاموا بجولات استفزازية في ساحاته، بالتزامن مع اقتحام قوات الاحتلال، التي أجبرت الفلسطينيين على الخروج من ساحاته، لافتاً أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات عسكرية إلى شوارع مدينة القدس، ونشرت الآلاف من عناصرها، لتأمين مسيرات واقتحامات المستوطنين.