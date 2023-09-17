الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة

اعلنت مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان، بأن طقسا صيفيا يسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال الأيام القليلة المقبلة مع درجات حرارة أعلى من معدلاتها الموسمية في المناطق الداخلية.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: صافٍ الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها على الجبال و في الداخل يرافقها رطوبة منخفضة نسبياً .

الإثنين: قليل الغيوم الى غائم جزئياً مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل بينما تنخفض بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل كما ترتفع نسبة الرطوبة فيتكون الضباب على المرتفعات.

الثلاثاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة على الساحل بينما ترتفع بشكل بسيط على الجبال وفي الداخل يرافقها رطوبة معتدلة نسبياً.

الأربعاء: غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات واستقرار بدرجات الحرارة والتي تبقى فوق معدلاتها في المناطق الداخلية كما وتبقى الرطوبة معتدلة نسبياً.