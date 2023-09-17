الجيش اوقف مسلحا نصب متراسا واطلق النار في الهواء في ساحة جونية صباح اليوم

انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمُسلّح نصب متراسا فجر اليوم في ساحة جونية ورفع اعلاما حزبية، وقد قام باطلاق النار في الهواء من سلاح حربي.

وقد حضرت قوة من الجيش وعملت على توقيفه.