انتشر مقطع فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمُسلّح نصب متراسا فجر اليوم في ساحة جونية ورفع اعلاما حزبية، وقد قام باطلاق النار في الهواء من سلاح حربي.
وقد حضرت قوة من الجيش وعملت على توقيفه.
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش اوقف مسلحا نصب متراسا واطلق النار في الهواء في ساحة جونية صباح اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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