يعقوب: ايام قليلة وربما تقبل السعودية بفرنجية رئيسا

أكد رئيس حركة النهج النائب السابق حسن يعقوب في تصريح له عبر مواقع التواصل الاجتماعي، أن زيارة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان إلى مسقط ربما ستقلب المشهد الرئاسي في لبنان.
واضاف :"معلوماتي أن النتائج المباشرة للزيارة هي ذهاب وفد أنصار الله الى الرياض والذي يفاوض ويحقق تقدما مهما،
والمعلوم أن المهلة التي أعطتها أنصار الله للسعودية تنتهي ٱخر ايلول،لذلك إذا نجحت المفاوضات فإن السعودية ستعطي في لبنان ما كانت ترفضه بالمطلق،يعني التوجه لقبول سليمان فرنجية رئيسا"، معتبرا انه "ايام قليلة وتنجلي الصورة".
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