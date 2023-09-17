شكرا لقرائتكم خبر عن زعيم كوريا الشمالية يغادر روسيا عائداً لبلاده والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - ”الخليج 365” - وكالات

ذكرت وكالات أنباء روسية الأحد، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون غادر على متن قطاره المصفح من محطة السكك الحديدية في مدينة أرتيوم في أقصى شرق روسيا مختتماً زيارته إلى هناك.

وتزيد المسافة من أرتيوم إلى محطة خاسان على الحدود مع كوريا الشمالية على 200 كيلومتر.

وكان الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون السبت، التقي وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو في فلاديفوستوك بأقصى الشرق الروسي، حيث عاين أسلحة روسية متطورة، وناقش سبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن هذا اللقاء يعتبر بحسب بيونغ يانغ «ذروة جديدة» للعلاقات الثنائية، ونقلت عن كيم إشادته بالأسطول لمساهمته في السلام بالمنطقة.

وخلال زيارته لروسيا تفقد كيم برفقة وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو القاذفات الاستراتيجية الروسية ذات القدرة النووية والصواريخ فرط الصوتية والسفن الحربية.

وعرض شويغو على كيم في مطار كنيفيتشي مقاتلة من طراز «ميغ-31» مجهزة بصواريخ فرط صوتية من طراز «كينجال»، وفق المصدر نفسه.