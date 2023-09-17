انت الان تتابع خبر يعتقد انها نيزك.. حفرة كبيرة على شاطئ إيرلندي تثير الجدل (فيديو) والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وأفادت تقارير إعلامية بأن رجلا عثر على الحفرة على شاطئ بورتمارنوك بالقرب من دبلن، حيث يعتقد أنها نشأت نتيجة لضربة نيزك، خاصة أنه تم العثور على صخرة سوداء داخلها، يمكن أن تكون بقايا النيزك المعني.

وسارعت شركة "فيرجين ميديا Virgin Media News" للوصول إلى مكان الحادث، حيث قال أحد المراسلين: "يُشتبه بأن الحفرة ناتجة عن نيزك في دبلن"، وأضاف وهو يحمل الصخرة بين يديها: "إنها أثقل مما قد تبدو. مسطحة من جانب واحد، وتتضمن علامات حروق على الجانب".

وأشار المراسل إلى أنه سيتم تحليل الصخرة للتأكد من أنها تعود لنيزك. في غضون ذلك، شارك بعض الأشخاص على وسائل التواصل الاجتماعي فيديو مثير عن الحفرة.

حيث نشر حساب على موقع "X" لقطات لرجلين يحفران الحفرة بأنفسهما، وأرفقه بتعليق: "نشرت Virgin Media News تقريرا عن حفرة على شاطئ بورتمارنوك والتي قد تكون نتيجة لحدث كوني. لكن في الواقع قام بعض الرفاق بحفرها حرفيا في اليوم السابق بمجرفة طفل".

وأضاف: "الطريقة التي كان يتحدث بها الرجل عن كون الصخرة نيزك جعلتني أبكي".

