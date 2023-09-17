انت الان تتابع خبر مباريات اليوم.. الريال يسعى لتعزيز صدارته بمواجهة سوسييداد وارسنال يلاعب إيفرتون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات الدوري الإنجليزي بورنموث × تشيلسي - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1إيفرتون × أرسنال- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإسباني

خيتافي× أوساسونا- الساعة 3 عصرًا



فياريال× ألميريا- الساعة 5:15 مساءإشبيلية× لاس بالماس- الساعة 7:30 مساء ريال مدريد ×ريال سوسييداد- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات الدوري الإيطالي

كالياري× أودينيزي- الساعة 1:30 ظهرًا

فروسينوني× ساسولو- الساعة 4 عصرًا

مونزا× ليتشي- الساعة 4 عصرًا

فيورنتينا× أتلانتا- الساعة 7 مساء

روما× إمبولي- الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني

هايدنهايم× فيردر بريمن- الساعة 4:30 عصرا

دارمشتات 98 × بوروسيا مونشنغلادباخ- الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي

لوريان× موناكو- الساعة 2 ظهرًا

ستراسبورج× مونبلييه- الساعة 4 عصرًا

كليرمون فوت 63× نانت- الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD Xtra 1

ستاد ريمس× ستاد بريست- الساعة 4 عصرًا

مارسيليا× تولوز- الساعة 6 عصرًا

ليون× لوهافر- الساعة 9:45 مساء