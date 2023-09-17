اخبار العالم

مباريات اليوم.. الريال يسعى لتعزيز صدارته بمواجهة سوسييداد وارسنال يلاعب إيفرتون

0 نشر
0 تبليغ

انت الان تتابع خبر مباريات اليوم.. الريال يسعى لتعزيز صدارته بمواجهة سوسييداد وارسنال يلاعب إيفرتون والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - مواعيد مباريات
بورنموث × - الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
إيفرتون × أرسنال- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات
خيتافي× أوساسونا- الساعة 3 عصرًا

فياريال× ألميريا- الساعة 5:15 مساء
إشبيلية× لاس بالماس- الساعة 7:30 مساء
×ريال سوسييداد- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1

مواعيد مباريات
كالياري× أودينيزي- الساعة 1:30 ظهرًا
فروسينوني× ساسولو- الساعة 4 عصرًا
مونزا× ليتشي- الساعة 4 عصرًا
فيورنتينا× أتلانتا- الساعة 7 مساء
روما× إمبولي- الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1

مواعيد مباريات الدوري الألماني
هايدنهايم× فيردر بريمن- الساعة 4:30 عصرا
دارمشتات 98 × بوروسيا مونشنغلادباخ- الساعة 6:30 مساء

مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لوريان× موناكو- الساعة 2 ظهرًا
ستراسبورج× مونبلييه- الساعة 4 عصرًا
كليرمون فوت 63× نانت- الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD Xtra 1
ستاد ريمس× ستاد بريست- الساعة 4 عصرًا
مارسيليا× تولوز- الساعة 6 عصرًا
ليون× لوهافر- الساعة 9:45 مساء

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا