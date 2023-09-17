انت الان تتابع خبر مباريات اليوم.. الريال يسعى لتعزيز صدارته بمواجهة سوسييداد وارسنال يلاعب إيفرتون والان مع التفاصيل
بورنموث × تشيلسي- الساعة 4 عصرا على قناة beIN Sports HD 1
إيفرتون × أرسنال- الساعة 6:30 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإسباني
خيتافي× أوساسونا- الساعة 3 عصرًا
إشبيلية× لاس بالماس- الساعة 7:30 مساء
ريال مدريد×ريال سوسييداد- الساعة 10 مساء على قناة beIN Sports HD 1
مواعيد مباريات الدوري الإيطالي
كالياري× أودينيزي- الساعة 1:30 ظهرًا
فروسينوني× ساسولو- الساعة 4 عصرًا
مونزا× ليتشي- الساعة 4 عصرًا
فيورنتينا× أتلانتا- الساعة 7 مساء
روما× إمبولي- الساعة 9:45 مساء على قناة AD SPORTS Premium 1
مواعيد مباريات الدوري الألماني
هايدنهايم× فيردر بريمن- الساعة 4:30 عصرا
دارمشتات 98 × بوروسيا مونشنغلادباخ- الساعة 6:30 مساء
مواعيد مباريات الدوري الفرنسي
لوريان× موناكو- الساعة 2 ظهرًا
ستراسبورج× مونبلييه- الساعة 4 عصرًا
كليرمون فوت 63× نانت- الساعة 4 عصرًا على قناة beIN Sports HD Xtra 1
ستاد ريمس× ستاد بريست- الساعة 4 عصرًا
مارسيليا× تولوز- الساعة 6 عصرًا
ليون× لوهافر- الساعة 9:45 مساء