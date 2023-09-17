انت الان تتابع خبر مجلس الوزراء يوجّه بقطع خدمة الإنترنت صباحاً في هذا الموعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الاتصالات عمر عبدالرزاق في بيان ورد لـ الخليج 365، أن "مجلس الوزراء وجه بقطع خدمة الانترنت من الساعة (٤ - ٧) صباحاً من تاريخ ٢٠٢٣/٩/١٧ ولغاية ٢٠٢٣/٩/٢٨ ، بناءً على طلب وزارة التربية".وطالبت وزارة التربية بـ"ايجاد حلول بديلة لمشكلة اسئلة الامتحانات اذ لا تؤيد وزارة الاتصالات قطع خدمة الانترنت".

واعلنت وزارة التربية، اليوم الاحد، انطلاق امتحانات الدور الثاني لطلبة السادس الاعدادي للعام الدراسي 2022 - 2023.

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ الخليج 365، أنها "هيأت كافة المستلزمات اللوجستية والفنية للقاعات الامتحانية، بالإضافة الى توجيه رؤساء المراكز الامتحانية لاتخاذ الأمور الكفيلة بتوفير المناخ الهادئ والآمن للطلاب خلال فترة أداء الامتحانات".

من جانبه تمنى وزير التربية، ابراهيم نامس الجبوري "النجاح والموفقية لجميع الطُلاب وتحقيق اعلى مراتب التفوق في اكمال مشوارهم العلمي وبما يخدم بلدنا".

