الأمم المتحدة: ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في درنة الليبية إلى 11,300 قتيل

ارتفعت حصيلة ضحايا فيضانات مدينة درنة في شرق ليبيا إلى 11,300 قتيل، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة، السبت، في تحديث للحصيلة، نقلاً عن الهلال الأحمر الليبي.



وأفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية، بالاستناد أيضاً إلى أرقام الهلال الأحمر الليبي، بأنّ 10,100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة.



وأضاف التحديث أنّ الفيضانات أودت بحياة 170 شخصاً في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة.



وأورد تقرير الأمم المتحدة أن "هذه الأرقام من المتوقع أن ترتفع، حيث تعمل طواقم البحث والإنقاذ بدأب للعثور على ناجين".



وأضاف أنه بعد مرور نحو أسبوع على الإعصار دانيال الذي ضرب شمال شرقيّ ليبيا "لا يزال الوضع الإنساني قاتماً، وخصوصاً في درنة".



(فرانس برس)

