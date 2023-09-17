وسيناقش المؤتمر عددًا من الموضوعات المهمة المُدّرَجة على جدول أعماله، من بينها ضمانات حقوق الإنسان أثناء الأبحاث والتحقيقات العدلية والإيقاف، والمواءمة بين الحق في حماية الحياة الخاصة والمتطلبات الأمنية، إضافة إلى استعراض تجارب وزارات الداخلية في مجال حقوق الإنسان.
كانت هذه تفاصيل خبر مصر تستضيف المؤتمر التاسع للمسؤولين عن حقوق الإنسان في وزارات الداخلية العربية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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