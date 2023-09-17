شركة "نيفادا": الفوز بمزايدة إدارة مطاعم المطار فضح الواقع

اشارت شركة "نيفادا" في بيان أن "الفوز بمزايدة إدارة وتشغيل مطاعم ومقاهي مطار بيروت الدولي في بيروت، فضح الواقع الذي كان سائداً على مستوى إدارة وتشغيل المقاهي والمطاعم".

ورات الشركة ان "الوقائع شفافة وواضحة وضوح الشمس، تقدمنا بعرض قيمته 3.5 مليون دولار، مقابل الشركة التي كانت تتولى سابقا إدارة وتشغيل مقاهي ومطاعم المطار بنحو 40 ألف دولار والتي تقدمت بعرض قيمته بحدود مليون دولار، ومن الطبيعي أن تفوز شركتنا بالعرض. هذه هي كل القضية".

أضافت: "يحاول أعضاء حزب رياض سلامة التمسك بالمكاسب التي كانوا حصلوا عليها بتغطية منه. وفي كل الأحوال، نضع أمام الرأي العام هذه الوقائع التي يحاولون القفز فوقها، ويعملون لتزويرها وتشويه المزايدة ونتائجها. لذلك، نضع هذا الملف في عهدة ديوان المحاسبة، للتحقيق في المزايدة التي فازت بها شركتنا، وللتحقيق أيضاً بالواقع الذي كان قائما، وكيف كانت قيمة الالتزام 40 ألف دولار فقط لتشغيل المقاهي والمطاعم في المطار".

واكدت انه "في مطلق الأحوال، التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، لا بد أن يصل إلى ما يحصل في الشركات التي يملكها".