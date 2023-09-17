«الصحة العالمية» تناشد السلطات الليبية: توقفوا عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية

الشارقة - اميمة ياسر -

دعت منظمة الصحة العالمية ومنظمات إغاثة أخرى السلطات الليبية التوقف عن دفن ضحايا الفيضانات في مقابر جماعية، أو حرق الجثث بشكل جماعي.

وقالت المنظمة إن جثث الضحايا لا تشكل أي تهديد صحي تقريبا، وأن دفنها بشكل متسرع قد يؤدي إلى مشكلات نفسية طويلة الأمد لذوي الضحايا، بالإضافة إلى مشكلات اجتماعية وقانونية، وفقا لما نقلته قناة "روسيا اليوم".

ودعت المنظمة ايضا إلى تحسين إدارة عمليات الدفن، لتكون في مقابر فردية محددة وموثقة بشكل جيد.

وفي وقت سابق، أعلن المتحدث الناطق باسم مركز الإسعاف والطوارئ في ليبيا، أن الضحايا دفنوا في 3 مقابر جماعية.

كما أعلنت الأمم المتحدة ارتفاع حصيلة قتلى الفيضانات الكارثية في مدينة درنة بشرق ليبيا إلى 11300 شخص.

وبحسب ما نقلت صحيفة "المدينة" السعودية، أفاد مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية، أن 10100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة.

وأشار التحديث إلى أن الفيضانات العارمة أودت بحياة 170 شخصاً في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة.

وقالت الأمم المتحدة إن هذه الأرقام "من المتوقع ارتفاعها، حيث تعمل طواقم البحث والإنقاذ بدأب للعثور على ناجين"، لافتة إلى أنه بعد مرور نحو أسبوع على الإعصار دانيال الذي ضرب شمال شرق ليبيا "لا يزال الوضع الإنساني قاتماً وخاصة في درنة".

وأضافت أن المدينة تعاني من مشكلة حادة فيما يتعلق بمياه الشفة، وقد أصيب 55 طفلاً على الأقل بالتسمم لشربهم مياها ملوثة.

وفي المناطق المحيطة التي شهدت سنوات من النزاعات المسلحة، حذرت منظمة الأمم المتحدة من مخاطر الألغام الأرضية التي جرفتها مياه الفيضانات من مكان الى آخر وتهدد المدنيين الذين يتنقلون سيرا على الاقدام.