مشاهد صادمة.. ضجة على السوشيال ميديا بعد الاعتداء على سائح كويتي في تركيا (فيديو)

الشارقة - اميمة ياسر -

تصدرت واقعة الاعتداء على مواطن كويتي وأسرته في تركيا موقع "إكس" للتواصل الاجتماعي.

وأظهر الفيديو المتداول بكثافة على السوشيال ميديا اعتداء مجموعة من الأشخاص على المواطن الكويتي في مدينة طرابزون التركية دون الوقوف عن الأسباب حتى الآن.

وعلق حساب تركي على الفيديو موضحا أن ما حدث هو سوء فهم، وتمّ توقيف المعتدي، ونقل المصاب إلى المستشفى للعلاج.

وأكد حساب "شؤون تركية" على منصة "إكس"، أن السائح الكويتي تعرض لإصابة بالغة في الرأس، بعد الاعتداء عليه من قبل أتراك وهو يسير مع عائلته في ميدان طرابزون.

وعبر نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي عن استنكارهم للواقعة، حيث كتب حساب يدعى "داهم القحطاني" تدوينة قال فيها: |مطلوب من وزارة الخارجية سرعة متابعة حادث الاعتداء الخسيس والجبان والذي تم على مرأى من الشرطة التركية على مواطن كويتي وأسرته في مدينة طرابزون التركية لضمان القبض على المعتدي الغادر الجبان وتقديمه للمحاكمة. مطلوب أيضا استدعاء السفيرة التركية وتقديم مذكرة احتجاج على عدم قدرة الحكومة التركية على توفير الحماية للسياح الكويتيين رغم أن ذلك من مسؤولياتها. بعد هذه الحادثة الغادرة تركيا لن تكون خيارا مناسبا للسياحة".

وكتب حساب يدعى فيصل محمد: "في #تركيا بعد تحليلي للمقطع اتضح وتبيّن لي أن: الاعتداء على المواطن الكويتي كان من ما لايقل عن اربعة اشخاص، وكان اثنين من رجال الشرطة على مرأى من الحادثة! لماذا لم يتدخل الشرطيين ولم يتصلوا بالاسعاف فورا؟ هل تعمّدوا ذلك أو الاعتداء متفق عليه قبل وقوعه؟".

وقال ناشط آخر: "صحيح تبقى الاعتداءات فردية وشخصية لكنها تترجم للغير على انها تمثل اهل المكان".

بيان عاجل من حاكم مدينة طرابزون

من جانبه، أصدر مكتب حاكم طرابزون بيانا بشان الواقعة، معلنا القبض على المتهم بالاعتداء على السائح الكويتي، بحسب ما نقل موقع "تركي بوست".

وأوضح البيان أنه "في تمام الساعة 22:20 من يوم 16.09.2023، في ساحة مدينة طرابزون، حاولت الشرطة الموجودة في المكان تهدئة خلاف لفظي بين اثنين من السياح".

وتابع: "تدخل شخص تركي في الحادث، بعد سوء فهمه للوضع على أن السياح يقاومون رجال الشرطة".

وأضاف البيان: "بالتالي ضرب الشخص التركي أحد السياح، ما أدى إلى سقوطه على الأرض، وتم توقيف المشتبه به على الفور من قبل الشرطة، وبتعليمات من النائب العام، تم بدء التحقيق الجنائي ضده".

وأشار بيان مكتب حاكم مدينة طرابزون إلى أنه "تتم متابعة علاج الضيف الذي يقضي وقته كسائح في طرابزون بإشراف مكتب المحافظ".

وأكد البيان أن السائح يتلقى العلاج في المستشفى ولا يوجد خطر على حياته.