شكرا لقرائتكم خبر عن اليونيسكو تدرج بركاناً في المارتينيك الفرنسية ضمن مواقع التراث العالمي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - (فرنسا) (أ ف ب)

أعلنت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) أن جبل بوليه وقمم شمال المارتينيك، أحد أقاليم ما وراء البحار الفرنسية، أُدرجت السبت، في لائحة التراث العالمي بقرار اتخذته لجنة التراث العالمي خلال اجتماعات دورتها الخامسة والأربعين في الرياض.

وتبلغ مساحة جبل بوليه والقمم الشمالية وهي سلسلة جبلية بركانية - 13980 هكتاراً، أي 12 في المئة من مساحة جزيرة المارتينيك الواقعة ضمن أرخبيل جزر الأنتيل في البحر الكاريبي.

ويشكّل اعتماد المارتينيك ضمن اللائحة ثالث لقب لها من اليونيسكو خلال عامين، بعدما سبق أن صُنّفت محمية للمحيط الحيوي، واُدرجت ضمن القائمة التمثيلية للتراث الثقافي غير المادي للبشرية عن حُسن حفاظها على زورق المارتينيك التقليدي.

ورأى رئيس المجلس التنفيذي للمارتينيك سيرج ليتشيمي أن «هذه اللحظة تاريخية» للجزيرة «ولمنطقة البحر الكاريبي والعالم بأسره»،واعتبر أن هذا الإدراج على قائمة التراث العالمي «أداة قوية وقيّمة للحفاظ» على هذه الجبال و«تعبير عن هوية بيئية».

ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية القرار بأنه «اعتراف بالقيمة العالمية للتراث الطبيعي في المارتينيك التي تتميز بجيولوجيتها الاستثنائية وتنوعها الحيوي» وتشكل «لفتة قوية لصالح الحفاظ» على هذا التنوع.

واعتبرت إدارة متنزه المارتينيك الطبيعي أن إدراج الجزيرة ضمن قائمة التراث العالمي «يمكن أن يزيد عدد زوار الجزيرة بنسبة 30 إلى 40 في المئة».

وتسبب ثوران بركان بوليه في الثامن من أيار/مايو عام 1902 في مقتل نحو 28 ألف شخص. ولا يزال البركان نشطاً وتحت المراقبة الدائمة بعد 121 عاماً على هذا الثوران.