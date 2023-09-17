شكرا لقرائتكم خبر عن مدير الصحة العالمية يحث الصين على التعاون لتحديد أصول كوفيد 19 والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ذكرت صحيفة فايننشال تايمز اليوم الأحد أن تيدروس أدهانوم جيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، حث الصين على تقديم مزيد من المعلومات بخصوص أصول فيروس كوفيد-19، موضحا استعداد المنظمة لإرسال فريق ثان إلى بكين للتحقيق في الأمر.

وقال أدهانوم للصحيفة "نضغط على الصين لمنحنا وصولا كاملا، ونطلب من الدول إثارة الأمر في اجتماعاتهما الثنائية، لحث بكين على التعاون".

تحديث لقاحات كورونا

تأتي تصريحات المدير العام لمنظمة الصحة العالمية في وقت تتسابق فيه السلطات الصحية وشركات الأدوية حول العالم لتحديث اللقاحات لمكافحة المتحورات الجديدة من فيروس كورونا.

ويضغط أدهانوم، منذ فترة طويلة على الصين لتبادل المعلومات التي لديها حول أصول فيروس كوفيد-19، قائلًا إن جميع الافتراضات تبقى قائمة إلى أن تقوم بكين بهذه الخطوة.