نفى المتحدث باسم الهلال الأحمر الليبي توفيق شكري، أن تكون حصيلة الفيضانات التي ضربت مدينة درنة بشرق البلاد قد بلغت 11,300 قتيل، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة السبت نقلا عن الجمعية.
وذكر شكري، في حديث لوكالة "فرانس برس"، أننا "للأمانة نستغرب الزج باسمنا في مثل هذه الاحصاءات ونحن لم نصرّح بهذه الأرقام"، معتبرا أنها "تربك الوضع وخاصة ذوي الناس المفقودين".
بدوره، أكد المتحدث باسم حكومة الوحدة الليبية، أن "لا حصيلة محددة لدينا الآن لأعداد القتلى والمفقودين في درنة، ونحن أجرينا حصرا مبدئيا للأضرار في درنة من خلال صور الأقمار الاصطناعية".
وكان مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية قد أورد أن حصيلة الفيضانات ارتفعت الى 11,300 قتيل و10,100 مفقود، ونسب هذه الأعداد الى الهلال الأحمر الليبي.
كانت هذه تفاصيل خبر الهلال الأحمر الليبي ينفي حصيلة 11,300 قتيل التي أوردتها الأمم المتحدة في فيضانات درنة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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