الجيش: توقيف أشخاص في منطقتي حي السلم وحارة حريك لتعاطيهم المخدرات وترويجها

أعلنت مديرية التوجيه في قيادة الجيش، أن "دورية من مديرية المخابرات في منطقة حي السلم أوقفت المواطن (ع.ك.) لإقدامه على ترويج المخدرات، وضبطت في حوزته كميات من حشيشة الكيف والماريجوانا والهيرويين ومبلغًا ماليًّا".
كما أوقفت السوري (م.م.) لتعاطيه المخدرات وترويجها، ودخوله خلسة إلى الأراضي اللبنانية وتجوله من دون أوراق ثبوتية، وضبطت في حوزته كمية من المخدرات.
كذلك أوقفت دورية أخرى من المديرية في منطقة حارة حريك المواطن (ح.ع.) والسوري (ح.ع.) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، وضبطت في حوزتهما كمية من مادة الكوكايين ومسدسًا حربيًّا ومبلغًا ماليًّا.
وأكدت المديرية، أن "المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص".
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