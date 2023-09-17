شكرا لقرائتكم "سوفت بنك" يبحث عن صفقات بعشرات المليارات في هذا المجال! ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - يبحث بنك "سوفت بنك" عن صفقات في مجال الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك استثمار محتمل في "OpenAI"، وذلك بعد الانتهاء من إدراج وحدة "آرم" التابعة لها.

وقالت صحيفة "فايننشال تايمز" يوم السبت نقلاً عن شخصين مطلعين على الأمر، إن المؤسس والرئيس التنفيذي لـ"سوفت بنك" ماسايوشي سون يتطلع إلى استثمار عشرات المليارات من الدولارات في صناعة الذكاء الاصطناعي.

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وقال سون في يونيو/حزيران إن مجموعته الاستثمارية المتخصصة في مجال التكنولوجيا تخطط لتحويل موقفها إلى "الهجومي" وسط الإثارة بشأن التقدم في الذكاء الاصطناعي.

وقالت الصحيفة إن شركة الاستثمار التكنولوجي اليابانية يمكن أن تتطلع أيضًا لإقامة شراكة استراتيجية واسعة مع شركة "OpenAI" المسؤولة عن "تشات جي بي تي".

أعرب سون عن سعادته بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أنه "يستخدم بكثافة" "تشات جي بي تي"، برنامج الدردشة الآلي الذي يعمل بالذكاء الاصطناعي من شركة "OpenAI" الناشئة المدعومة من "مايكروسوفت". وقال أيضًا إنه يتحدث "كل يوم تقريبًا" إلى الرئيس التنفيذي لـ"OpenAI" سام التمان.

وأضاف التقرير الذي اطلعت عليه "العربية.نت" أن "سوفت بنك" تبحث في مجموعة من البدائل لـ"OpenAI" أيضًا، بما في ذلك احتمالية شراء "Graphcore"، وهي شركة تصنيع شرائح الذكاء الاصطناعي والتي مقرها في المملكة المتحدة.

نفت "Graphcore" وجود محاولة أو عرض من "سوفت بنك" لشراء الشركة، بحسب رد عبر البريد الإلكتروني من قبل الشركة البريطانية لـ"رويترز".

وحصلت "آرم"، مصممة الرقائق، على تقييم بقيمة 54.5 مليار دولار في طرحها العام الأولي في الولايات المتحدة يوم الأربعاء، بعد سبع سنوات من استحواذ "سوفت بنك" عليها مقابل 32 مليار دولار.

في أغسطس، سجل "سوفت بنك" خسارة ربعية مفاجئة لكنه قال إنه عاد إلى استثمارات جديدة بعد أن عاد صندوق "Vision" التابع له إلى "المنطقة المربحة" للمرة الأولى منذ ستة أرباع.