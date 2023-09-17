انت الان تتابع خبر وفاة أحد الفنانين العراقيين والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقال المكتب الاعلامي لنقابة فناني نينوى في بيان ورد لـ الخليج 365، انه "بمزيد من الحزن والأسى تنعى نقابة الفنانين فرع نينوى رحيل الفنان الكبير الموسيقي اكرم حبيب نسال الله ان يتغمده بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم اهله ومحبيه الصبر والسلوان انا لله وانا إليه راجعون".



وذكرت عدة مصادر مقربة من الفنان الراحل أن "سبب وفاة أكرم حبيب الموسيقار العراقي جاء إثر أزمة صحية ألمت به أدت إلى وفاته".

