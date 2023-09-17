بدأت اليوم.. رئيس جامعة المنصورة الجديدة يتفقد انطلاق الدراسة في كلية الطب

محمد اسماعيل - القاهرة - الدقهلية - رامي محمود:

تفقد الدكتور معوض محمد الخولي، رئيس جامعة المنصورة الجديدة، اليوم الأحد، أعمال انتظام الدراسة والمحاضرات في أول أيام العام الدراسي الجديد للفرقة الثانية والثالثة بكلية الطب البشرى.

جاء ذلك في الدكتورة هالة المرصفاوي عميد كلية الطب، والدكتورة سوزي فايز عويضة، مدير برنامج الطب والجراحة.

تابع رئيس الجامعة، كافة الإجراءات التي قامت الجامعة بها في مختلف الكليات لاستقبال العام الدراسي، من جاهزية القاعات والمدرجات والمعامل، وانتظام جميع المحاضرات في مواعيدها، وبكل التعليمات المتعلقة بالحفاظ على الصحة.

وأكد "الخولي" خلال لقائه بالطلاب، أن الجامعة وضعت جميع الإمكانيات ووفرت كافة سبل الراحة لمساعدة الطلاب على التفوق، داعيًا الطلاب إلى ضرورة بذل المزيد من الجهد لمواصلة التفوق والإنتظام في العملية التعليمية بصورة كاملة، وأن يقوم كل فرد بدوره المنوط به، والإستفادة القصوى من كل الخدمات التي تقدمها الجامعة لهم سواء التعليمية أو الأنشطة الطلابية، وعدم الاكتفاء بالدراسة فقط بل لابد من صقل المهارات بالعديد من البرامج والدورات التدريبية.

وأوضحت الدكتورة هالة أنه جرى الانتهاء من كافة الترتيبات الخاصة بإنتظام الدراسة والعملية التعليمية في العام الجامعي الجديد، والتي تشمل تفعيل المنصات التعليمية والمعامل، وتجهيز المدرجات وقاعات المحاضرات والمعامل والمكتبات، ومتابعة النظافة الدورية داخل حرم الكلية، إلى جانب الالتزام بالإجراءات الوقائية وعمل الكشف الطبى وتلقى جميع الطلاب لقاح فيروس كورونا، مؤكدة أن الكلية تولي اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية الفنية والرياضية والثقافية والجوالة والأسر.

وأضافت الدكتورة سوزي بضرورة أن يكون الطالب خير ممثل للجامعة، من خلال تحصيل للعلوم المختلفة وتفوقه الدراسى، وضرورة مشاركته في إنجاح العملية التعليمية، من خلال التوازن بين الحقوق والواجبات والمشاركة في الأنشطة والفعاليات المختلفة.